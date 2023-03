"Io, innamorata di un Martinitt"

Il 1° marzo ha compiuto 77 anni, Liliana Cestoni. Ne aveva 6 quando è diventata una Stellina. "Mia madre, ex Stellina, mi avrebbe mandato anche prima, perché mio padre era morto in guerra e lei si era ritrovata sola con me e mia sorella maggiore Adele. Ma non era permesso. Così a 3 anni mi mandò a Lezzeno (Como), in un convento di suore. Facevo la vita da monaca, seppur piccolissima: mi alzavo alle 4 e la sera mi addormentavo su una panca mentre loro pregavano". L’ingresso al collegio di corso Magenta fu traumatico, "l’istitutrice mi diede uno schiaffo perché parlavo in dialetto comasco. Le mie compagne ridevano. Imparai così che alle Stelline si parlava solo italiano". Ma i ricordi sono soprattutto belli, "perché avevamo un sacco di occasioni: io per esempio venivo sempre premiata perché aiutavo le mie compagne. Il premio ogni anno era di 10mila lire. Ho preso anche una borsa di studio da 30mila. E poi andavo a vedere spettacoli a teatro o al circo". Una volta fuori, ha lavorato come impiegata ed è diventata mamma di una bimba. Dopo essere rimasta vedova, 5 anni fa, si è innamorata di un ex Martinitt: Luciano Marchesi.

M.V.