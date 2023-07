"Io, dall’umiliazione al successo" Benedetta racconta la sua rinascita

di Barbara Calderola

"Come la fenice", il diario sulla convivenza con la dislessia di Benedetta Pellicani diventa un libro "per dare una mano a tutti i ragazzi come me". Dalla diagnosi in prima media al liceo, il percorso "duro verso l’autonomia" di una sedicenne, nata e cresciuta in provincia, a Gessate, con il sogno di diventare psicologa-pilota di aerei. "Dopo l’università vorrei entrare all’Accademia aeronautica", racconta con gli occhi che brillano. E c’è da scommettere che ci riuscirà: è determinata, tenace.

La decisione di scrivere e condividere la sua storia con il pubblico arriva a fine 2022 dopo un’interrogazione di matematica critica: "Mi sentivo umiliata. Avevo studiato tanto e non riuscivo a risolvere il problema. Quando la prof mi ha scritto la formula sulla lavagna è scattato qualcosa dentro di me". Torna a casa angosciata per l’ennesima montagna da scalare. Un altro conto aperto con il "Dsa", il disturbo dell’apprendimento, una categoria che diventa etichetta e che "spinge la gente a guardarti con poca benevolenza anche senza sapere bene di cosa si tratti".

"Ora sono rinata – dice –. Prima per compensare la mia diversità studiavo e basta, poi ho capito che non si può rinunciare ad avere rapporti con gli altri. Sono il sale della vita". Fra gli ingredienti del successo, prima personale e ora anche editoriale, "c’è lo sport, un toccasana, perché le sfide che devi vincere in palestra sono le stesse di quelle dell’esistenza: i valori che contano, lealtà, coraggio, fanno la differenza anche fuori". Nel volumetto, 75 pagine di pura vita, ci sono le difficoltà quotidiane di una giovane donna che sboccia e che ha avuto uno choc "quando ho saputo qual era il problema", ma che non si è mai fatta piegare, "né dalle difficoltà sui libri, né dal pregiudizio".

Al suo fianco in ogni battaglia c’è mamma Filomena. È lei che ha spedito il manoscritto alle case editrici ed Erickson "ha risposto subito". E oggi la vicenda della figlia è anche un audiolibro. L’avventura letteraria è stata un fulmine, "sei mesi dalla scrittura di getto al ‘visto si stampi’. Spero – conclude l’autrice – che la mia esperienza serva ad accendere un faro su questo tipo di diversità andando alla sostanza delle cose, senza fermarsi alle apparenze". Lei, alla sua età, ha imparato da un pezzo. Lo racconta il titolo, "la fenice è la capacità di rialzarsi dopo un fallimento".