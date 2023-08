"Io, da trent’anni angelo degli studenti"

di Massimiliano Saggese

Giambattista Colangelo, classe 1933, una vita vissuta intensamente, da trent’anni è l’angelo degli studenti rozzanesi. Attivo dal 1993, è il Decano dei nonni vigile, il più anziano della Metropoli Lombarda e, verosimilmente, della Lombardia. Ogni giorno con la pioggia, con la neve, con la nebbia o con le tempeste di sole come Caronte e Nerone, è davanti alla scuola Garofani al mattino quando i ragazzini entrano e al pomeriggio quando escono. Giambattista Colangelo è un uomo gentile, disponibile, ancora pronto ad aiutare il prossimo. La sua storia è una di quelle degne di un romanzo popolare all’italiana. Subito dopo la guerra ha perso il papà e poi la mamma ma non la voglia di vivere. E oggi, a 90 anni, è uno di quei tanti eroi silenziosi che hanno fatto diventare un’eccellenza il volontariato nel nostro Paese.

Come è nata la sua passione? "Una mamma mi aveva raccontato che c’erano dei ragazzi che davano caramelle con la droga fuori dalla scuola. Allora mi sono vestito in giacca e cravatta con un’agenda in mano e una paletta di quelle che usavo quando lavoravo a bordo dei camion e mi sono presentato davanti alla scuola. Quando vedevo facce strane mi avvicinavo e chiedevo "Cosa desiderate? Avete bisogno di qualcosa?" e loro, pensando fossi un poliziotto, se ne andavano. Dopo un po’ sono spariti".

Quindi faceva il nonno Vigile quando ancora non esistevano i bandi?

"Sì, lo facevo volontariamente. Ma la sindaca di allora, Maria Rosa Malinverno, spesso passava davanti alla scuola e vedeva quello che facevo. Poi, un giorno, mi sono ritrovato premiato con la medaglia d’oro".

Qual è il suo ricordo più bello? "Sono tanti i ricordi, ma è bellissimo incontrare gli alunni di 20 e 30 anni fa, che oggi a loro volta sono nonni e mi riconoscono e ancora mi vogliono bene".

A luglio ha compiuto 90 anni e ha ancora voglia di fare il vigile?

"Mi sento bene e fare il nonno Vigile mi dà entusiasmo e forza. Lo farò fino a quando avrò la forza di camminare, e ancora oggi cammino tanto".