"Io, carabiniere sul campo. È un grande orgoglio"

Giordano Andreini, brigadiere dell’Arma dei carabinieri in servizio a San Donato Milanese, è tra le persone nominate Cavaliere al merito della Repubblica italiana.

Perché questo riconoscimento?

"Già nel 2020 ho avuto l’onore di ricevere elogi per aver raggiunto i centocinquanta arresti di spacciatori e rapinatori in un solo anno, in cinque anni sono riuscito a raggiungere i duemila. Per me questo è un traguardo importantissimo che mi rende fiero e mi sprona a continuare il mio lavoro, sempre dalla parte del cittadino. Non sono mai riuscito ad assistere alle ingiustizie standomene con le mani in mano, è per questo che ho scelto un mestiere del genere".

Come è iniziata la sua carriera?

Mi sono arruolato 24 anni fa, nel maggio del 1999 e in un primo momento ho fatto parte di diversi reparti operativi in borghese in cui trattavamo omicidi, rapine, violenze fisiche e sessuali. Dal 2002 ho lavorato a Paullo. Dal 2016 sono brigadiere in servizio a San Donato. Questa zona è uno dei territori più “caldi” che ho coperto finora, così come piazzale Corvetto".

Si aspettava l’onorificenza?

"Assolutamente no. Sono molto felice di aver raggiunto questo traguardo".

Elena Capilupi