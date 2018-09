Milano, 6 settembre 2018 - Era andato via di casa parecchio tempo fa, come confermato alla polizia locale da un cugino nel primo pomeriggio. Viveva per strada, mai censito dalla rete d’assistenza dedicata dal Comune ai senza fissa dimora. Un fantasma, sprovvisto di documenti o tessere di mense e dormitori: è stato identificato dalle impronte digitali, unica traccia rimasta negli archivi di polizia per un vecchio fotosegnalamento (l’uomo non aveva alcun precedente).

Si chiamava Domenico Alfredo Passoni, nato a Milano il 30 gennaio di 76 anni fa, il clochard investito ieri all’alba da un tram in manovra in via Giovanbattista Grassi, proprio davanti all’ingresso dell’ospedale Sacco. Secondo una prima ricostruzione fornita dai ghisa intervenuti sul posto, l’uomo era steso sui binari, immobile: il conducente lo ha visto all’ultimo e non è riuscito a frenare in tempo per evitare l’impatto. L'autista, sotto choc, ha allertato immediatamente i soccorsi, ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso; per disincastrare il cadavere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Se paiono esserci pochissimi dubbi sulla dinamica del drammatico incidente, resta ancora da chiarire un aspetto fondamentale per l’indagine: Passoni era già morto quando è stato arrotato dal tram? Impossibile stabilirlo con certezza al momento, sarà l’esame autoptico a dare una risposta definitiva all’interrogativo degli investigatori di piazza Beccaria.

Le ipotesi restano principalmente due. La prima: l’uomo, forse stanco e debilitato, si è addormentato lì, proprio lungo i binari. La seconda: l’uomo è stato colto da un malore nella notte mentre stava attraversando la piazza e si è accasciato sulla sede tranviaria, senza che nessuno si accorgesse della sua presenza in un punto molto pericoloso.