Milano, 6 luglio - E' stato dichiarato clinicamente morto Paolo Galimberti, il dirigente dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza (Areu) di Regione Lombardia che nel primo pomeriggio di venerdì 5 luglio era stato investito, mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali, in via Melchiorre Gioia. Il tragico incidente era avvenuto proprio davanti a Palazzo Lombardia.

Galimberti era stato trasportato in condizioni gravissime al Niguarda, dove ora è iniziato il periodo di osservazione per l'espianto degli organi. Classe 1961, Galimberti, dopo la laurea in Medicina alla Statale si era specializzato in anestesia e rianimazione. Fino al 2017, è stato dirigente medico di ruolo all'ospedale di Desio. Poi l'incarico in Areu al coordinamento clinico della sala operativa. Parallelamente, tra gli altri incarichi, è stato a lungo direttore sanitario della Croce Bianca di Mariano Comense.