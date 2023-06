Investito dopo un litigio Incidente o vendetta?

di Monica Autunno

La lite esplosa all’interno di un locale, e poi l’investimento con l’auto all’esterno: 43enne travolto e ricoverato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi, ha riportato solo la frattura di una gamba e qualche contusione. L’investitore, dopo l’urto, si è dato alla fuga. L’identificazione sarebbe in corso e la soluzione del “giallo” vicina. Mancano ancora, tuttavia, dettagli e contorni. L’ancora misterioso episodio si è verificato all’alba di ieri a Cassina de Pecchi, davanti a un locale che si trova nella zona residenziale a sud della Padana. A dare l’allarme, poco dopo le cinque e mezza della mattina, una chiamata al 112, che segnalava un uomo a terra e ferito dopo essere stato urtato da un’auto che si era poi allontanata. Sul posto si sono immediatamente portate le pattuglie della compagnia carabinieri di Pioltello, insieme al personale di soccorso, che, constatate le condizioni non gravi del ferito, lo ha caricato in autoambulanza e trasferito in codice giallo al San Raffaele.

Nelle prossime ore l’uomo, che ha qualche precedente e risiede a Pioltello, sarà sentito dagli inquirenti. A ricostruire i fatti, nelle linee generali e ancora con molti interrogativi, stanno comunque già provvedendo i militari, che ieri mattina hanno ascoltato testimonianze e raccolto elementi sul posto: pub, aree esterne e un parcheggio che si trova proprio davanti al locale. Secondo quanto risulterebbe, il ferito era stato protagonista poco prima, all’interno del pub, di una lite con una donna. Nella lite sarebbe stato coinvolto, in un secondo momento, anche il secondo uomo, ovvero il presunto investitore.

Una volta che i contendenti sono usciti dal locale, il conducente dell’auto, ancora senza nome, sarebbe balzato sulla macchina e si sarebbe allontanato, urtando nel passaggio il 43enne pioltellese. Un investimento, si ipotizza, forse accidentale, ma comunque “pirata”: l’automobilista, dopo il botto, si è allontanato facendo perdere ogni traccia, e senza prestare alcun soccorso. Nella giornata di ieri ulteriori accertamenti e indagini nel riserbo. Nessun dettaglio, peraltro ancora non chiarito, sulle cause dell’alterco e dunque sui possibili retroscena dell’accaduto.