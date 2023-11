L’incidente di viale Papiniano. È in condizioni disperate la donna travolta dal furgone subito fuori dalla metro

Milano – Stava andando a casa di amici per trascorrere qualche ora insieme a loro. Forse era appena risalita dalla fermata della metropolitana verde Sant’Agostino, che ha l’uscita proprio lì a due passi. La domenica della cinquantenne è cambiata in un attimo, quando un furgone l’ha travolta mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. La donna è stata trasportata in stato di incoscienza al Niguarda, dov’è tuttora ricoverata in coma: le prossime ore saranno decisive per l’evoluzione del quadro clinico, costantemente monitorato dai medici dell’ospedale.

La cronaca dell’ennesimo gravissimo incidente sulle vie cittadine ci riporta alle 14.50 di ieri in viale Papiniano. La cinquantenne lo attraversa nel tratto compreso tra il marciapiedi d’angolo con via Modestino e lo spartitraffico centrale. Negli stessi secondi, il Fiat Scudo bianco guidato da un uomo sta arrivando da via Olona: dopo aver superato piazza Sant’Agostino, il furgone svolta a sinistra in viale Papiniano per immettersi nella carreggiata che porta a piazzale Cantore.

Con ogni probabilità, il conducente dello Scudo si accorge soltanto all’ultimo della presenza della donna sulle strisce e non riesce a frenare in tempo per evitare l’impatto. La cinquantenne viene sbalzata prima sul parabrezza e poi sull’asfalto: il violento colpo alla testa le fa perdere subito conoscenza. L’autista si ferma immediatamente per chiamare il 112. Nel giro di pochi minuti, arrivano in viale Papiniano i mezzi di soccorso di Areu e le pattuglie del Radiomobile della polizia locale. I rilievi permettono ai ghisa di ricostruire con esattezza quanto accaduto, ma resta ancora un determinante interrogativo da chiarire: chi è passato col rosso? Un interrogativo che non ha solo due alternative di risposta, vista la dinamica. Tanto passerà dalle testimonianze e soprattutto dall’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero aver ripreso il colore dei semafori nel momento dell’impatto.

È possibile che il veicolo o la donna siano passati col rosso, ma c’è pure un’altra ipotesi: che sia il conducente che la cinquantenne avessero il verde e che entrambi fossero sicuri di non correre pericoli. Una volta accertato questo dato, ce n’è pure un altro da tenere in conto: la velocità dello Scudo al momento dell’impatto, considerato che il Codice della strada prescrive agli automobilisti di rallentare comunque in prossimità di un passaggio pedonale per accertarsi che non ci siano persone che stanno attraversando.