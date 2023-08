Investita in bicicletta a Paderno Dugnano: pensionata finisce all'ospedale

Una pensionata è stata investita fuori dal cimitero di via Copernico ieri mattina a Paderno Dugnano. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 lungo la pista ciclabile di via Grandi. La donna, 79 anni, era in sella alla sua bicicletta diretta al cimitero quando, per cause ancora in via di accertamento, all’altezza dell’attraversamento pedonale è stata colpita da una Fiat Panda proveniente da via Copernico.

L’urto è stato violento, sul posto sono giunte due ambulanze, un’automedica e la pattuglia della locale dal comando di via Grandi. Entrambe le donne sono residenti a Paderno. Ad avere la peggio la 79enne che è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda. La conducente dell’auto, una donna di 68 anni, ha ivece accusato un lieve malore a causa dello choc subìto ed è stata condotta in codice verde alla vicina clinica San Carlo.

Monica Guerci