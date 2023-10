Investita da uno scooter: grave un’anziana

Una donna di 84 anni è gravissima dopo essere stata travolta da uno scooter in via Fratelli Bronzetti ieri alle 18.30, davanti al civico 35. L’anziana è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale di Niguarda, in condizioni critiche. Nell’incidente è rimasto ferito anche il ragazzo di 22 anni alla guida dello scooter, accompagnato in codice verde al Fatebenefratelli. La dinamica è ancora da accertare ma in base primi rilievi della polizia locale pare che l’anziana stesse attraversando via Fratelli Bronzetti fuori dalle strisce pedonali quando è stata investita dallo scooter proveniente da corso Indipendenza e diretto in corso XXII Marzo. A quell’ora era già buio e l’asfalto era bagnato per la pioggia. E non è stato l’unico grave incidente della giornata: un ventenne è stato accompagnato in codice rosso all’ospedale di Legnano dopo lo schianto con un’auto tra le vie Satta e Vittani, a Quarto Oggiaro. Anche in questo caso la dinamica è da accertare, a cura della polizia locale, ma secondo una prima ricostruzione il ragazzo in monopattino non avrebbe rispettato la precedenza. La lista di incidenti si allunga: in meno di 24 ore, domenica, due pedoni sono finiti all’ospedale in gravi condizioni. Poco dopo le 21.30, un venticinquenne è stato preso in pieno da un taxi sulla corsia preferenziale di piazzale Tripoli. Gravissimo anche un ventiseienne falciato in via Chiesa Rossa da una Dacia Sandero, poco prima delle 3 di domenica. Da febbraio a oggi, a Milano hanno perso la vita 12 pedoni. M.V.