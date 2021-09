Gregorio

Mammì*

Voglio esprimere la mia solidarietà alle famiglie degli operai della ditta Sol rimasti uccisi da una fuoriuscita di azoto mentre stavano riempiendo un serbatoio nella sede dell’ospedale Humanitas Mirasole a Pieve Emanuele.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, ma voglio esprimere tutta la mia vicinanza alle famiglie colpite da questo ennesimo incidente sul lavoro che si va ad aggiungere alla lunga lista di morti e feriti sul lavoro in Lombardia.

Come Movimento 5 Stelle dall’inizio della legislatura stiamo lavorando senza sosta per favorire iniziative per promuovere la sicurezza sul lavoro, ma Regione Lombardia ascolta poco le nostre sollecitazioni.

Per arrivare a zero morti sul lavoro bisogna rafforzare i controlli sul rispetto dei protocolli e delle norme di sicurezza e avviare una forte opera di sensibilizzazione sul tema della sicurezza sul lavoro. Investire di più in prevenzione per risparmiare vite umane e maggiori saranno le risorse da investire in futuro.

* Consigliere regionale

Movimento 5 Stelle