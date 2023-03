Investì e uccise bimbo di 11 anni Va a processo

Va a processo con rito abbreviato, con prima udienza fissata per il 12 luglio, Nour Amdouni, il 20enne arrestato il 18 agosto scorso per omicidio stradale con l’aggravante della fuga per aver travolto e ucciso un bambino di 11 anni, Mohanad "Momo" Moubarak, in sella alla sua bici in vi Bartolini, poco lontano dal ristorante del padre, il 9 agosto. Per il giovane, a metà marzo, il gup Lorenza Pasquinelli aveva respinto la richiesta di patteggiamento a 5 anni (che aveva avuto l’ok della Procura), perché aveva ritenuto la pena troppo bassa. Come ricostruito nell’indagine della Polizia locale e del pm Rosario Ferracane, il 20enne quella sera aveva assunto cannabinoidi, non aveva mai conseguito la patente e guidava con una gamba ingessata. Al patteggiamento si erano opposti i familiari del bambino., parti civili con l’avvocato Salvatore Bottari. Per il giudice Pasquinelli "la predisposizione psicologica del conducente" era "al limite del dolo eventuale", ossia dell’accettazione consapevole del "rischio". Lo stesso giudice, dunque, ha dovuto rinviare il procedimento davanti ad un nuovo gup,. Giudice davanti al quale si terrà il processo in abbreviato, con lo sconto di un terzo sulla pena, per il giovane, assistito dall’avvocato Robert Ranieli.