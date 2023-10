Investì e uccise anziano: sarà processato

La Procura di Monza aveva chiesto l’archiviazione. Invece va alla sbarra il ventenne che ha investito e ucciso un anziano pedone. Il gip del Tribunale monzese Gianluca Tenchio ha rinviato a giudizio per omicidio stradale il giovanissimo automobilista che, il 6 novembre 2022 investì L.M., un 79enne colognese. Il pensionato fu investito a pochi metri dalla sua abitazione verso le 17.30. Stava attraversando in viale Lombardia, all’altezza di via Botticelli, quando fu travolto da una Bmw serie 1 guidata dal 19enne, anche lui residente in città. A ricostruire la dinamica dell’incidente mortale i carabinieri della compagnia di Sesto.

Sulla strada non apparivano segni di frenata e il corpo dell’anziano fu trovato a sette metri dalle strisce pedonali, forse sbalzato dall’urto con l’auto. Ma secondo la ricostruzione della dinamica dell’incidente, il 19enne al volante della Bmw, che si fermò dopo l’incidente mortale e rimase sul posto, viaggiava a una velocità non superiore a quella consentita di 50 chilometri orari in quella zona cittadina. Inoltre il ragazzo non fu trovato in stato di alterazione da sostanze alcoliche o droghe. Per il giovane, incensurato e collaborativo con i militari, fu comunque aperto un fascicolo penale per omicidio stradale. La Procura, viste le risultanze delle indagini, ne aveva chiesto l’archiviazione. La decisione aveva visto contrari i familiari del pensionato e una prima gip del Tribunale di Monza, Silvia Pansini, si era opposta all’archiviazione chiedendo l’imputazione coatta. La vicenda è quindi arrivata sul tavolo del collega gip e all’udienza lo stesso pm Alessandro Pepè (nella foto) ha ritenuto che comunque il diciannovenne, fresco di patente, nonostante l’assenza di violazioni stradali, avrebbe dovuto prestare più attenzione alla guida per la zona e il calar della sera. Una tesi condivisa dal giudice, che ha disposto il rinvio a giudizio. Il processo si terrà a marzo.

Stefania Totaro