Investe un ciclista e scappa Identificato pirata della strada: incastrato dalle telecamere

di Massimiliano Saggese

Investe un ciclista e fugge, identificato dalla polizia locale il pirata è stato denunciato per omissione di soccorso. Si tratta di un rozzanese di 39 anni già noto alle forze dell’ordine, alla guida di una 500 Abarth. È stato individuato e denunciato a piede libero il pirata rozzanese che sabato scorso aveva investito un ciclista, un uomo di 67 anni residente in città e poi si era dato alla fuga. L’incidente era avvenuto in via Buozzi, strada ad elevato indice di traffico che collega Rozzano a Pieve Emanuele e in parte dotata di pista ciclopedonale. Il ciclista era stato travolto da una Fiat 500 Abarth, il conducente si era dato alla fuga senza prestare soccorso. L’auto ha urtato lateralmente e la bici è stata sbalzata ad alcuni metri di distanza. Sul posto erano intervenuti i soccorsi del 118 di Milano con ambulanza ed elisoccorso e l’uomo era stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas.

Gli agenti della polizia locale del comando rozzanese hanno immediatamente iniziato la caccia al fuggitivo. Alcuni testimoni avevano visto la Fiat 500 Abarth sfrecciare fra Pieve e Rozzano, ma sono state le telecamere del circuito di sorveglianza che monitorano gli accessi a "catturare" l’auto e a consentire agli agenti di risalire al pirata. Gli agenti della polizia locale avevano anche notato che l’auto durante lo scontro aveva perso lo specchietto, fatto utile a confermare che quella individuata era proprio l’auto pirata. Così è stato identificato N.C. 39 anni residente a Rozzano, con precedenti penali. L’uomo è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga. Ancora non è chiaro se sia fuggito anche per via dei suoi precedenti oppure perché non si è accorto di aver urtato il ciclista, anche se questa ipotesi appare improbabile in quanto l’auto del pirata ha subìto danni perdendo appunto anche lo specchietto laterale. Le condizioni del ciclista ricoverato nel nosocomio rozzanese sono in fase di miglioramento.