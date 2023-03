Investe motociclista e scappa Si presenta dai vigili 6 ore dopo "Sono stato io, ho avuto paura"

di Nicola Palma

I vigili erano già sulle sue tracce: il pezzo di targa lasciato sull’asfalto dopo l’incidente li aveva messi sulle tracce del furgone sparito nel nulla. Così il pirata, ormai braccato dagli investigatori, ha deciso di presentarsi spontaneamente negli uffici del Radiomobile di via Custodi per autoaccusarsi di quanto accaduto: "Ero io al volante, mi sono spaventato", le parole che avrebbe riferito ai ghisa che gli hanno chiesto conto del suo comportamento. Si è chiusa in meno di sei ore l’indagine della polizia locale per risalire al conducente dell’autocarro che ieri notte si è allontanato dopo essersi scontrato con la moto Bmw guidata da un uomo di 43 anni, poi trasportato in ospedale per gravi traumi: il trentaduenne di origine peruviana, con patente italiana, è stato denunciato per lesioni stradali e omissione di soccorso.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti, l’impatto è avvenuto qualche minuto prima dell’1.30 in piazza Greco angolo via De Marchi: con ogni probabilità, uno dei due veicoli ha svoltato a sinistra senza dare la precedenza all’altro che stava viaggiando nella direzione opposta. Il centauro è stato sbalzato dalla sella ed è rovinato sull’asfalto. L’autista del furgone si è allontanato prima dell’arrivo dell’ambulanza, lasciando il ferito a terra. Il quarantatreenne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli, anche se per fortuna i primi bollettini medici hanno escluso sin da subito il pericolo di vita. I rilievi dei ghisa hanno portato al ritrovamento di una parte della targa, da cui è stato possibile risalire al veicolo in fuga: stando a quanto risulta al Giorno, il proprietario, rintracciato dalla polizia locale, ha confermato di essere il titolare dell’autocarro, ma ha spiegato che negli ultimi giorni era utilizzato da un connazionale per motivi di lavoro. In quel momento, gli investigatori hanno avuto le generalità del possibile pirata. Che attorno alle 7.30 ha tolto ogni dubbio, presentandosi in via Custodi per dare la sua versione dei fatti: "Ho avuto paura", avrebbe detto per giustificarsi. A valle degli accertamenti investigativi, il sudamericano è stato indagato a piede libero. I documenti del furgone sono risultati in regola, così come il documento di guida del trentaduenne.