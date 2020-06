Milano, 27 giugno 2020 - Aveva tentato di investire un carabiniere per forzare l'alt a un posto di blocco nel Comasco l'uomo posto in stato di fermo dalla Polizia di Stato nel Milanese, con un complice, nel corso di un'indagine antispaccio di un commissariato milanese. Il ricercato, in particolare, quando gli agenti hanno suonato alla sua porta, a Paderno Dugnano (Milano), ha tentato di nascondersi lasciandosi andare penzoloni dal balcone, del settimo piano, ma è stato scoperto.

Si tratta di due cittadini marocchini, H.A.Y. di 30 anni e C.B. di 25 anni, ora accusati di spaccio e, il 25enne, indiziato di delitto per resistenza e tentato omicidio. "Su di lui - si legge in una nota - pendeva infatti una nota di rintraccio per il fermo di indiziato per tentato omicidio emesso dal sostituto procuratore di Como, in quanto, lo scorso maggio a Limido Comasco (Como) aveva investito, alla guida della propria auto, un carabiniere della Stazione di Mozzate (Como)Q. Gli agenti del Commissariato Scalo Romana hanno sequestrato una sacca in un campo con 8 etti di cocaina e un 288 grammi di eroina. Poi sono andati in via Bolivia a

Paderno e quando la fidanzata di C.B. ha aperto, hanno trovato C.B. aggrappato alla ringhiera del balcone del settimo piano con le gambe a penzoloni nel vuoto e H.A.Y. accovacciato su un altro balcone.