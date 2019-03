Milano, 4 marzo 2019 - Intossicazione da monossido in un appartameno in via Degli Umiliati, in zona Ponte Lambro a Milano. L'allarme è scattato poco dopo le 10 di questa mattina, lunedì 4 marzo, e il 118 ha inviato sul posto tre ambulanze: un'intera famiglia di stranieri è stata soccorsa. I quattro, tre adulti di 63, 33 e 31 anni, e un bambino di 3, tutti stranieri, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Niguarda. Nessuno si trova in gravi condizioni.

