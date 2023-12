"Intitolate la ciclabile a chi lottò per averla"

Con la consegna delle prime aree alla ditta che realizzerà i lavori, sono partite le operazioni preliminari alla costruzione della pista ciclabile Paullo-Mediglia-Milano. Si tratta dell’itinerario numero 7 del Biciplan “Cambio“ di Città metropolitana, 17 chilometri pensati per allacciare il Sud-Est Milanese al capoluogo meneghino toccando anche Pantigliate e Peschiera Borromeo. Dopo i passaggi di prassi, compresa la ricerca di eventuali ordigni bellici nelle zone di cantiere, con l’anno nuovo prenderanno il via le lavorazioni vere e proprie, con l’obiettivo di dotare il territorio, entro il 2025, di un nuovo collegamento per le due ruote.

"Intitolate quel tracciato a mio marito Ezio", è l’appello di Daniela Paraboschi, vedova del paullese Ezio Intropido, cicloamatore tra i più appassionati e paladino della mobilità dolce. Prima della scomparsa, avvenuta nel settembre 2022, Ezio Intropido è stato fondatore e presidente dell’associazione Paullo che pedala-Fiab, nata nel 2007 e rimasta in funzione fino al 2018. In quegli 11 anni di attività il sodalizio si è battuto, a lungo ma invano, per una pista ciclabile sulla vecchia Paullese, fra Paullo e Mombretto di Mediglia. Ora quel tratto tanto sospirato sarà realizzato, appunto, nell’ambito dell’itinerario 7 di Città Metropolitana.

"Ricordiamo gli anni di lavoro, speranze, impegno e illusioni che “Paullo che pedala“ ha dedicato per chiedere alle istituzioni la realizzazione di quest’opera – rimarca Daniela Paraboschi –. Ore dedicate allo studio di documenti, riunioni, seminari. E la raccolta di 675 firme, nonché le manifestazioni di centinaia di ciclisti che per tre volte hanno occupato la strada dove avrebbe dovuto sorgere il tracciato. E ricordiamo l’amarezza di Ezio quando, nel 2015, il Comune di Mediglia decise di non partecipare a un bando regionale che avrebbe finanziato fino al 70% dell’opera". Ora che la situazione si è finalmente sbloccata "è giusto ricordare il contributo di Paullo che Pedala e del suo visionario presidente".

Alessandra Zanardi