Intesa con la guardia di finanza: "Prevenire illegalità sul Pnrr"

"Le risorse del Pnrr e dei fondi strutturali dell’Unione europea rappresentano un’occasione unica e imperdibile per lo sviluppo di Arese. Questo protocollo è un’ulteriore azione di collaborazione e sinergia istituzionale per rafforzare anche sul nostro territorio il sistema di prevenzione, oltre che di contrasto, di fenomeni e condotte lesive dell’interesse pubblico. Chi vuole lavorare ad Arese sa che deve farlo nel rispetto della legalità. Non vogliamo e non possiamo permettere che la realizzazione di interventi a favore della comunità locale apra spiragli all’infiltrazione di condotte illecite". È il commento del sindaco di Arese, Luca Nuvoli, alla firma del protocollo di intesa a salvaguardia delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza sottoscritto con il comando provinciale della guardia di finanza di Milano. Oltre al sindaco, ha firmato il comandante provinciale della guardia di finanza di Milano, generale di brigata Francesco Mazzotta. "Il protocollo sottoscritto con il Comune di Arese, si inserisce in un’ampia collaborazione inter-istituzionale improntata alla tutela delle ingenti risorse comunitarie destinate al finanziamento del Pnrr – precisa il generale –. Il nostro comando impegna a intervenire prontamente nella prevenzione e nella lotta di ogni condotta illecita che potrebbe mettere a rischio la realizzazione dei progetti finanziati per il territorio". Ro.Ramp.