Milano, 20 dicembre 2020 - Per la prima volta al mondo è stata eseguita una correzione della Hip-spine syndrome in un unico intervento, all’Irccs Galeazzi, e il premier Giuseppe Conte plaude al successo della sanità milanese in questi tempi difficili. Il nuovo traguardo della chirurgia ortopedica è stato possibile grazie alla condivisione di competenze tra diverse équipe di medici che insieme hanno corretto una grave patologia dell’anca e della colonna vertebrale (la Hip-Spine Syndrome, appunto) in una singola operazione mininvasiva. Il trattamento di questa sindrome, spesso invalidante e che interessa sia la colonna vertebrale sia l’articolazione quando affette da processo degenerativo, consiste di norma in un doppio intervento chirurgico, che si effettua in tempi diversi. Questo iter può quindi essere lungo e il paziente vede un significativo miglioramento della sua condizione solo al completamento del secondo intervento e dopo due anestesie e altrettanti ricoveri ospedalieri.

"Nel caso della colonna si trattava di un intervento di revisione, poichè il paziente si era già sottoposto in altra struttura alla medesima procedura con approccio tradizionale posteriore, ma senza raggiungere il risultato atteso", spiega il dottor Roberto Bassani. L’intervento è durato due ore ed è stato eseguito in anestesia spinale, con sedazione. Il paziente è stato sempre tenuto in posizione supina e gli accessi chirurgici sono stati eseguiti con due piccole incisioni su addome e coscia. "Questi approcci combinati al rachide e all’anca consentono quindi una ripresa funzionale estremamente rapida, poichè non è necessario un percorso riabilitativo. Infatti il nostro paziente a sole 6 ore dall’intervento si è alzato da solo dal letto senza stampelle e libero da drenaggi. In poche settimane sarà in grado di tornare alla routine lavorativa" ha aggiunto il dottor Paolo Sirtori. La scelta evita anche i rischi potenziali legati all’ospedalizzazione prolungata, poichè la dimissione avviene nell’arco di 72 ore. L’obiettivo ora è di rendere questa prima esperienza un modello riproducibile e standardizzato. Ai team di chirurghi è giunto anche l’apprezzamento del premier, Giuseppe Conte. "Un plauso all’équipe medica Irccs Galeazzi di ilano che per la prima volta a livello mondiale con un unico intervento è riuscita a curare una grave patologia dell’anca e della colonna vertebrale. Un traguardo che ci rende orgogliosi della nostra sanità".