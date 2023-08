Interventi sui cedri Chiude via Re Umberto

Proseguono gli interventi per i danni del maltempo. Operai ancora al lavoro per ripristinare i segni lasciati dall’ultimo nubifragio. Per completare le attività di ripristino e messa in sicurezza di alcuni cedri centenari all’interno del parco di Villa Litta sarà necessaria, infatti, una nuova chiusura temporanea della centralissima via re Umberto dalle 7 del 16 agosto alle 20 del 17 agosto. Il vento violentissimo aveva abbattuto alcune delle piante secolari vicino alla cinta del parco storico di Villa Borromeo Visconti Litta che sono cadute sulla strada centrale del paese. Resta ancora chiuso il parco, per consentire gli interventi di messa in sicurezza delle piante, mentre sono ripartite le visite guidate ai palazzi storici e al Ninfeo. Disagi per gli automobilisti anche in via Volta: in questo caso si tratta di cantieri estivi per consentire i lavori di rifacimento del cordolo e l’installazione delle barriere del sottovia autostradale, da lunedì 21 a sabato 26 compresi, dalle 22 alle 6 sarà disposto il divieto di transito.Monica Guerci