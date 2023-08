Inter nell’area di Rozzano Si va verso un "polo sud" della musica dal vivo?

Scenari futuri: il sud Milano sull’asse Assago-Rozzano-San Donato potrebbe diventare il fulcro dei concerti estivi con circa 80 eventi musicali mentre per il resto dell’anno ci saranno anche tante partite di calcio e eventi sportivi. Forum, Milano Latin Festival, stadio dell’Inter, stadio del Milan: uno scenario futuristico si appresta a trasformare il sud della metropoli in tempio della musica e dello sport. Dopo le ultime notizie sul futuro stadio del Milan che a San Donato ospiterà anche 15 concerti all’anno, stessa cosa potrebbe fare l’Inter a Rozzano, in pole position con l’area Cabassi per il nuovo impianto nerazzurro. Anche se a differenza dello stadio del Milan a San Donato, per l’Inter la ’’partita’’ stadio è solo all’inizio e le pratiche ancora a livello embrionale. La società nerazzurra per ora ha opzionato l’area. Se a San Donato si parla di una quindicina di eventi extra calcistici, stessa cosa vale per Rozzano. Aggiunti ai circa 30 concerti che organizza il Milano Latin Festival ad Assago e ai concerti del Forum, solo nei mesi estivi si conterebbero circa 80 eventi. Senza scordare le trenta partite casalinghe che il Milan giocherà a San Donato e l’Inter a Rozzano tra campionato, Champions e Coppa Italia e poi ci sono le partite dell’Olimpia basket al Forim di Assago. "La tangenziale ovest è quotidianamente congestionata – spiega Antonio Bruson dell’associazione Parco Sud –. Con tutti questi eventi andrebbe al collasso".

M.S.