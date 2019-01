Milano, 6 gennaio 2019 - «I ragazzi sono innocenti e ci saranno colpi di scena. Nessuno di loro ha investito Daniele Berardinelli. La Volvo sequestrata sulla quale viaggiavano era una delle prime auto che faceva parte della carovana dei napoletani in via Novara a Milano». Ne è convinto Emilio Coppola, l’avvocato difensore di quattro tifosi napoletani indagati per omicidio volontario, che ieri mattina sono stati ascoltati dagli agenti della Digos milanese in missione a Napoli per ricostruire le fasi che hanno portato alla morte dell’ultras del Varese gemellato con gli interisti nel corso della rissa scoppiata la sera di Santo Stefano. «Quella dei miei assistiti non è l’auto coinvolta nell’incidente. Perché è stata lavata? Perché dopo essere andati in cinque a vedere una partita credo sia naturale riconsegnarla pulita. La usa il padre di uno dei miei clienti, mi sembra sia normale lavarla prima di riconsegnarla. Non è stato un gesto compiuto per nascondere qualcosa», conclude l’avvocato.

Mentre i quattro napoletani si difendono con decisione, l’inchiesta della procura di Milano coordinata dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dai pm Michela Bordieri e Rosanna Stagnaro va avanti. Gli indagati sono già una ventina, ma aumentano di giorno in giorno man mano che dalle testimonianze e dall’analisi delle immagini registrate dalle telecamere fisse e dai cellulari di osservatori occasionali, gli investigatori riescono a dare nomi e cognomi a tutti coloro che un’ora prima di Inter-Napoli presero parte ai violenti scontri di via Novara. Per tutti gli indagati, spiegano in Procura, viene ipotizzato anche il reato di omicidio volontario. Un atto di garanzia in attesa che vengano individuate con maggior precisione i ruoli e le responsabilità individuali e che dà la possibilità, agli indagati, di nominare un proprio consulente in vista dell’autopsia già disposta sul cadavere di Belardinelli ma la cui data non è ancora stata fissata.

Per il momento, non è nemmeno prevista una trasferta a Napoli dei magistrati milanesi, unici competenti a indagare sulla morte dell’ultrà varesino 39enne. Così come è sempre Milano che si occuparerà anche delle sorti del tifoso napoletano minorenne che era sull’auto sospettata di aver schiacciato Belardinelli, e che è dunque pure lui indagato ma dalla procura per i minori. Anche il ragazzino sarà interrogato in queste ore dagli investigatori. Il 25enne sospettato, in un primo momento, di guidare l’auto aveva già tentato di raccontare che il pomeriggio degli scontri non si trovavava a Milano. Affermazioni poi smentite da diversi accertamenti tecnici e anche da testimoni che lo hanno riconosciuto. Gli investigatori hanno confermato di avere vagliate tutte le immagini delle telecamere, anche quelle dell’autostrada. I giovani sarebbero entrati dal casello di Melegnano.