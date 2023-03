Inter, area Cabassi a Rozzano Ma il sindaco non ne sa nulla

di Massimiliano Saggese

Una tarantella rossonerazzurra ballata sotto la Madonnina che dura da tanti, troppi anni. Mentre Milan, Inter e Sala tentano di trovare la quadra sul nuovo stadio di Milano, diventa sempre più concreta la possibilità che uno delle due squadre di Milano possa costruire il suo stadio fuori Milano, a Rozzano, su un’area di proprietà dei Cabassi. Un terreno che si trova al confine con Assago, poco distante dal Forum, ma non sul territorio assaghese. Sembra in pole position la società nerazzurra anche se non più di venti giorni fa alla stessa area parevano essere interessati i dirigenti rossoneri.

La realizzazione di uno stadio a Rozzano fa gola a molti, anche ai sindaci dei Comuni della zona per l’indotto che porterebbe la presenza di un tempio del calcio. Piacerebbe ad Assago anche se l’amministrazione comunale non ha avuto alcun contatto con la società nerazzurra e l’area interessata, privata, non è sul suo territorio. Assente per motivi professionali il sindaco Lara Carano, a parlare è l’assessore allo Sport Marco La Rosa. "Relativamente al clamore per la notizia riportata da alcuni quotidiani per la realizzazione del nuovo Stadio dell’Inter ad Assago – spiega La Rosa – confermiamo che ad oggi non vi è stato alcun contatto dell’Inter con il Comune e che l’area eventualmente individuata per la realizzazione è di proprietà privata ed in territorialità del Comune di Rozzano".

Anche il sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, super tifoso interista, non è stato informato relativamente alla realizzazione dello stadio dell’Inter sul territorio comunale, come era accaduto venti giorni fa quando era circolata la notizia che l’area dei Cabassi interessava al Milan: "Di ufficiale non ho ricevuto nulla, per ora ho solo notizie dagli organi di stampa – spiega Ferretti –. Da quello che so nemmeno i proprietari dell’area hanno ricevuto nulla altrimenti mi avrebbero contattato. Per ora credo si tratti di strategia pura, poi se dovesse esserci un interesse concreto con richieste ufficiali saremmo ben lieti di affrontare insieme lo sviluppo di quell’arte".

Insomma per ora si tratterebbe solo di parole. Ipotesi, desideri, sogni. A Rozzano immaginava lo stadio da sogno il presidente Massimo Moratti. Ci aveva provato anche l’Inter già nel 2005 ma alla fine non se ne fece nulla. Che l’area Cabassi sia appetibile è un fatto noto anche se da circa vent’anni si fa solo un gran parlare di nuove realtà da trasferire a Rozzano. Ben servita da strade e infrastrutture è molto estesa su un’area verde del Rozzanese al confine fra Assago, dove – come detto sopra, c’è già il Mediolanum Forum, un’arena da oltre 10 mila posti.