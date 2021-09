Milano, 25 settembre 2021 - Imbrattata la scorsa notte da ignoti con insulti omofobi la panchina arcobaleno realizzata tre mesi fa, in occasione del Pride, in piazza Insubria, nel quartiere Calvairate di Milano. A denunciare l'episodio (due scritte "Fate schifo" e "mer... Lgbt" tracciate con lo spray nero) è stato il responsabile Diritti del Pd metropolitano e candidato al consiglio comunale, Michele Albiani. "Un piccolo simbolo di una città per tutti deturpato da chi una città per tutti non la vuole ed è pronto a contrastarla in ogni modo. Ma noi lo diciamo ancora più forte: per Milano la diversità è il valore più grande, da rivendicare con orgoglio". Albini ha lanciato un invito generale per le 14.30 di oggi per ripulire la panchina, al quale hanno risposto diversi candidati al Municipio e al Consiglio comunale insieme a molti cittadini non solo appartenenti alla comunità LGBT+.



Per la segretaria metropolitana del Pd Milano, Silvia Roggiani "pensavano di insultare la comunità arcobaleno, invece hanno colpito tutti noi che ci battiamo ogni giorno per una società che riconosce e rispetta i diritti di tutte e di tutti". "Ma i vigliacchi, autori dell'ignobile scritta, sappiano che non basterà certo un gesto come questo ad arrestare il nostro impegno né a cancellare il messaggio che quella panchina rappresenta". Poi la conclusione: "Andiamo avanti, ancora più convinti che serva approvare la legge Zan per contrastare l'odio e le discriminazioni nei confronti di chi, nel 2021, viene ancora considerato diverso".

© Riproduzione riservata