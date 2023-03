"Installate le telecamere" Rifiuti lasciati ovunque Turista-spazzino in azione

di Monica Autunno

Dalle porte di Milano verso l’Adda, sulla Cassanese è ancora sos scarico abusivo di pattume. Entra in azione il "turista- spazzino" Simone Riva, il celeberrimo 49 enne maratoneta della pulizia delle aree degradate: raccolta straordinaria del weekend fra Segrate e Pioltello, "e ora su questa strada vengano posizionate le telecamere". Un’azione blitz dimostrativa quella di Riva, che l’altra mattina ha raccolto sacchi nella zona "di porta" della Cassanese, a ridosso del sottopassaggio fra Pioltello e Segrate. "Non ho fatto grande “messe” spiega - ma non era nemmeno quella l’intenzione. Volevo sollevare un problema, che ho già segnalato in passato. Dal momento del posizionamento delle telecamere di sorveglianza all’altezza delle piazzole il problema dell’abbandono notturno dei rifiuti su altre strade si è molto ridimensionato. Cito, in particolare, la Rivoltana e la Paullese, dove ho molto “presenziato” in passato". Il problema ambientale sulla Cassanese è sotto gli occhi di tutti, "Città Metropolitana si attivi. Anche qui bisogna, e velocemente, provvedere a installare dei sistemi di controllo.

Non cancellano l’inciviltà, ma sono un prezioso deterrente. La situazione è davvero vergognosa". E a dire il vero la gravità della situazione è sotto gli occhi di tutti, lungo tutto l’asse della superstrada, dalle porte di Milano all’innesto di Teem: montagnole di sacchi di pattume abbandonati nelle piazzole, molti sacchi probabilmente lanciati dalla carreggiata nelle campagne che corrono lungo l’asse stradale. Molte segnalazioni in passato erano state seguite da interventi di pulizia e rimozione, ma il malcostume resta. Fra i tratti maggiormente interessati quello in territorio di Cassina de’ Pecchi, dove i rifiuti vengono abbandonati anche appena al di fuori dello stradone, e le segnalazioni fioccano da cascine ed aziende, e quello appena prima dello svincolo di Pozzuolo Martesana, dove si trova una grande area di sosta nei giorni scorsi discarica. Un nuovo appello, dunque. E i rifiuti raccolti? "Li ho depositati provvisoriamente in un cassonetto dove lavoro, provvederò a differenziarli a inizio settimana". Dopo il record delle 50 ore di raccolta, macinate a Peschiera poco tempo fa, si guarda all’estate. Nel periodo di vacanza Riva si sposta in Emilia Romagna, e imperversa fra dune di sabbia e Rubicone.