Insieme contro la mafia Oltre 50 sindaci in campo alla Cena della legalità

di Barbara Calderola

Più di 50 sindaci ospiti a Cascina Fiorita, a Cernusco, per raccogliere fondi per progetti contro la mafia sul territorio. Dopo le cittadinanze onorarie al procuratore Nicola Gratteri a Cassina, Pioltello e Vimodrone - e la nascita di Libera Martesana - Avviso pubblico sbarca in città con il suo coordinatore, Fabio Bottero, primo cittadino di Trezzano sul Naviglio, e invita all’evento i colleghi.

È stata "la prima Cena della legalità dei sindaci di Città Metropolitana - spiega il padrone di casa, Ermanno Zacchetti - un momento importante di riflessione". C’erano anche i gruppi Scout e la Consulta giovani che hanno presentato un focus sul gioco d’azzardo e sui percorsi portati avanti nelle scuole per contrastare il fenomeno. In primo piano c’è il tema dei beni confiscati alla criminalità organizzata in questo spicchio di hinterland, fra Adda e Naviglio, sono 68, 12 dei quali solo a Pioltello, tutti già "destinati", ovvero giunti al termine delle procedure di legge e pronti alla "restituzione alla collettività", dice Reti Antimafie Martesana. Il numero di appartamenti, villette, terreni è "spalmato" su 20 dei 29 comuni di bacino. "Una cifra importante considerata la zona che certo sconcerta, ma che attesta la presenza dello Stato anche su questo fronte", ancora gli attivisti. Dalla fine dell’iter alla nuova vita possibile degli immobili requisiti un percorso molto lungo, "ma vi sono stati risultati importanti". Qualche anno fa a Melzo uno stabile fu assegnato alla Croce Bianca.

"Sono tempi protocollari, ma le risposte arrivano". La tematica dei beni confiscati è stata fra molte altre al centro dell’incontro fra i sindaci di zona e Gratteri, a Cassina de Pecchi a metà ottobre. Agli amministratori il capo della procura di Catanzaro impartì anche qualche consiglio "anti contaminazione": "Dotatevi di un buon segretario comunale e di un capo ufficio tecnico affidabile. E lanciate ogni giorno dei piccoli segnali. Ad esempio? Il caffè quotidiano al bar, davanti a tutti, con il comandante dei vigili o dei carabinieri. Funziona".

Concetti ribaditi a Vimodrone un mese fa dove il magistrato è entrato negli elenchi dei cittadini illustri, una lezione che sarà presto ribadita ai ragazzi in aula grazie ai fondi raccolti a cena.