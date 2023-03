Non si fermano all’alt della polizia e imboccano via Crescenzago contromano: inseguiti e bloccati

La polizia stradale si è lanciata in un inseguimento (Cardini)

Milano, 26 marzo 2023 – Inseguimento alla periferia di Milano, dopo che u​​​​​​n'auto non si è fermata all'alt della polizia: tre giovani nei guai.

Una vettura con a bordo tre ragazzi stava percorrendo via Ventura, in zona Lambrate, quando ha ricevuto la richiesta di fermarsi da parte della polizia, che stava eseguendo alcuni controlli stradali.

L’auto però ha proseguito la sua corsa. E da quel momento è partito l’inseguimento da parte delle forze dell’ordine.

Il ragazzo alla guida, un 19enne, ha imboccato contromano via Crescenzago, andando poi a schiantare contro una vettura parcheggiata. I tre sono subito scesi e hanno provato a fuggire a piedi ma sono stati fermati.

Il guidatore dell'auto, che era a noleggio, è stato arrestato, gli altri due – un 20enne e un 22enne – denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

Sono in corso le indagini per chiarire i motivi per cui l’auto non si è voluta fermare all’alt dlela polizia.