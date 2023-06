"Inseguimento con auto di grossa cilindrata: 46enne di Rho denunciato"

Era alla guida della sua auto, una Bmw di grossa cilindrata, con la patente revocata ben tre volte. Quando ha visto la pattuglia del comando unico di polizia locale Nerviano Pogliano sulla statale del Sempione ha cambiato senso di marcia per sfuggire al controllo. Ma gli agenti, insospettiti, prima gli hanno intimato l’alt e poi lo hanno inseguito. Ne è nato un inseguimento fino a Rho, tra l’altro con il fuggiasco che percorreva rotonde e strade in contromano mettendo in pericolo gli altri automobilisti.

Dopo una decina di minuti è stato bloccato. Ma anche qui ha tentato la fuga, questa volta a piedi. Non ha fatto molta strada, è stato fermato, identificato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida con patente revocata reiterata. Nei guai è finito un 46enne, italiano, residente a Rho, con precedenti di polizia per reati vari. Questa volta la patente gli è stata ritirata e la macchina sequestrata per procedere alla confisca.

Ro.Ramp.