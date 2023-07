Inseguimento a Milano: fuggitivo in manette sulla Tangenziale

Chevrolet ferma al semaforo di via Santander: all’improvviso, l’uomo seduto sul lato passeggero si china sotto il cruscotto, mentre il conducente riparte sgommando. Cos’è successo? Hanno notato in lontananza una Volante della polizia. Peccato per loro che pure gli agenti si siano accorti di quello che è successo. Parte in quel momento, alle 17.30 di giovedì, un inseguimento che dalle vie cittadine si sposta rapidamente tra il raccordo della A7 in direzione Genova e poi in Tangenziale ovest. Nello zigzagare tra le auto incolonnate nel traffico dell’ora di punta pomeridiana, la Chevrolet urta pure una Tipo, prima di andare in testacoda all’uscita Ticinese. I due scendono e scappano a piedi: uno riesce a sparire nei campi; l’altro, un ventiduenne marocchino con precedenti, viene bloccato e ammanettato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il capo pattuglia della Volante ha riportato contusioni giudicate guaribili in sette giorni. Nell’auto, intestata a un prestanome, non è stato ritrovato niente di sospetto.