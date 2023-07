Insegue il rapinatore e inciampa ma i passanti chiamano la polizia

Arrestati due rapinatori nel giro di 5 ore dalla polizia. Il primo è un ragazzo marocchino di 19 anni, con precedenti di polizia e senza fissa dimora, che alle 21 di lunedì ha individuato il malcapitato di turno in via Vigevano in zona Porta Genova: un italiano di 49 anni nato in Canada, seduto su una panchina. In una manciata di secondi il giovane gli si è avvicinato e gli ha strappato la catenina d’oro dal collo. La vittima ha reagito inseguendo il rapinatore e attirando l’attenzione di alcuni passanti, soprattutto quando durante l’inseguimento è inciampato sui binari del tram cadendo a terra. Alcuni dei presenti hanno chiamato il 112 ed è intervenuta la polizia, che stando alla segnalazione si aspettava di trovare sul posto una “lite“. Invece c’era un uomo appena rapinato. Il presunto autore è stato individuato a poca distanza con la catenina addosso ed è stato arrestato.

Alle 2.30, invece, in via Inganni è intervenuta una Volante del commissariato Lorenteggio dopo la richiesta d’aiuto della vittima: un romeno di 22 anni che è stato aggredito e rapinato di un pacchetto di sigarette e 10 euro da due giovani, che in precedenza avevano anche cercato di portargli via il portafoglio. I due, marocchini di 24 e 22 anni irregolari e con precedenti, sono stati bloccati e arrestati.

M.V.