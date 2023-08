Insegnare l'arte di coltivare l'orto a Cesate: torna il progetto dell'Orto Sociale

In classe si impara a coltivare l’orto. A Cesate torna il progetto dell’Orto sociale aperto che porta a scuola le antiche tradizioni. L’iniziativa nell’ambito del bando Ri-generare Legami, che punta a promuovere la costruzione di relazioni solidali e di forme di socialità all’interno delle comunità locali, giunto alla quarta edizioni è finanziato da Comuni Insieme, ente capofila del piano sociale di zona del garbagnatese. L’Orto sociale, partecipa con il suo progetto per insegnare le tradizioni agricole e contadine di una volta agli studenti della scuola media cittadina. L’idea è semplice: "Una volta la settimana, lezioni in classi di circa un’ora, sulle tradizioni contadine: studio del terreno, esposizione, ombreggiatura, consistenza e molto altro. Per avere piantine senza spendere, è stato fondamentale costruire una serra e nessuno si è risparmiato", spiega il presidente dell’associazione Angelo Violato che già nell’ultimo anno ha dialogato in classe con i ragazzi "spiegando e insegnando anche i proverbi e la loro importanza anche nella nostra società". Dopo la teoria è arrivata pratica sui campi, i ragazzi hanno "spianato il terriccio, approntato un cassone 4 metri per 4 metri, poi la semina e i trapianti. Infine hanno raccolto i frutti del loro sudato lavoro: ortaggi, erbe aromatiche, zucche, mais". La ripartenza del progetto è prevista con la ripresa delle lezioni a settembre. Intanto continua l’attività all’Orto sociale, una fetta di terra rigenerata dietro il centro sportivo. Il maltempo di fine luglio ha provocato anche qui dei danni, "ma questo è il tempo di raccogliere i frutti per cui si è lavorato molto nei mesi scorsi", conclude Violato. L’invito è aperto a tutti: "Chi volesse venire a farci visita anche ad agosto alla serra lo può fare, meglio il sabato", non serve prenotarsi.

Monica Guerci