Inquinamento del Cavo Borromeo: "Dopo anni l’emergenza è finita"

L’emergenza al depuratore di Assago è finita. Stop agli sversamenti di acque sporche nelle rogge. Lo hanno annunciato le sentinelle del Parco Sud che per anni hanno monitorato la situazione. In campo il Consorzio Villoresi per un aumento di acqua per diluire il flusso di fognatura nel Cavo Borromeo, evitando in questo modo le morie di specie ittiche, e Cap, che adotterà un gruppo elettrogeno per scongiurare i frequenti black out dalla rete elettrica che bloccano il depuratore e di conseguenza le acque sporche finiscono poi nei corsi d’acqua puliti. "Dopo anni di interventi e lotte per capire da dove arrivavano gli inquinamenti del cavo Borromeo, possiamo dire che finalmente è stato risolto il problema - sono le parole di Tony Bruson, portavoce delle sentinelle dell’associazione parco Sud che l’altro giorno ha monitorato da vicino assieme ai colleghi l’ultimazione dei lavori e i risultati - . Dopo varie richieste al Consorzio Villoresi - aggiunge Bruson - che ci ha infine ascoltati, siamo riusciti ad aumentare la quantità d’acqua pompata e in questo modo a migliorare la situazione. Inoltre con l’arrivo di generatori per impedire i blackout certamente non ci saranno più problemi per gli sversamenti dovuti ai fermi al depuratore". Per anni gli ambientalisti, gli ecologisti e soprattutto le sentinelle del Parco Sud hanno effettuato interventi per salvare migliaia di pesci che rischiavano di morire a causa delle acque di fogna che finivano nelle acque pulite delle rogge. Interventi costanti, effettuati ad ogni emergenza, anche più volte all’anno, per travasare i pesci ancora vivi da un corso d’acqua all’altro. "Oggi tutto questo ha trovato la parola fine e nel Cavo Borromeo sarà veramente difficile vedere nuovi inquinamenti - aggiunge Bruson -. Ringraziamo tutti compreso del Gev per questo risultato emozionante". Purtroppo la mano dell’uomo però continua a creare forti danni all’ambiente della zona. Poco distante a Rozzano all’interno del Parco 3 a Pontesesto sono stati rinvenuti decine di pneumatici usati e gettati in un fossato che sono venuti alla luce perché attualmente è in secca. Ora è caccia agli autori di questo ennesimo inquinamento. E sono ancora tanti i corsi d’acqua e parchi vittime di discariche abusive o di sversamenti di liquidi, soprattutto oleosi, altamente inquinanti.