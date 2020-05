Riaperto il piano di rientro volontario dal debito per la morosità pregressa degli inquilini della case popolari gestite dal Comune. Il piano di recupero considera la morosità maturata dal 2003 fino al 31 dicembre 2016, oltre alla bollettazione chiamata ‘straordinaria 2016’ e relativa messa in mora, per un totale di circa 180 milioni di euro. Con la nuova delibera ci sarà un altro anno di tempo per aderire. Finora sono state raccolte oltre 8.600 manifestazioni di interesse di inquilini morosi, per un ammontare complessivo del debito intercettato pari a circa 75 milioni di euro.

