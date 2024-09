"Ingressi e uscite ancora ballerini"

Alla primaria Leonardo Da Vinci, a Città Studi, il tempo pieno (l’uscita alle 16.30) tornerà lunedì 30. Per far fronte ai disagi di queste settimane, i genitori hanno organizzato un “servizio integrativo“ con gli educatori di una cooperativa per coprire le ore sguarnite nel pomeriggio. "Problema tamponato ma non risolto", spiega Daniela Faggion, madre di una bimba di terza, presidente dell’Associazione genitori “Amici della Leonardo“. Ora gli organici sono ancora incompleti. "Nonostante siano poche le cattedre scoperte, gli alunni tra la seconda e la quinta rischiano ingressi posticipati e uscite anticipate, perché anche la mancanza di pochi docenti crea tanti disagi". M.V.