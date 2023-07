Infortunio sul lavoro a Buccinasco, indagini in corso per ricostruire la dinamica

Mancano ancora risposte sull’infortunio sul lavoro avvenuto martedì scorso nella sede della Titanium, azienda che lavora il materiale e altri metalli. Un ragazzo di 22 anni, di origini egiziane, era precipitato da un’altezza di dodici metri mentre stava lavorando alla copertura del capannone in via dell’Industria. Per circostanze ancora da chiarire, era scivolato e aveva sfondato un lucernaio finendo a terra. Immediati i soccorsi da parte degli altri operai e degli operatori inviati dalla centrale del 118.

Nel violentissimo impatto, il ragazzo ha riportato diverse fratture, alla schiena, a un braccio e un trauma cranico. Nonostante il gravissimo infortunio, l’operaio per fortuna non si trova in pericolo di vita, ma è ancora ricoverato all’ospedale Niguarda e la prognosi rimane ancora riservata. Mentre proseguono le cure mediche per permettere al lavoratore di ristabilire completamente il lavoratore e scongiurare danni permanenti, continuano anche le indagini della polizia locale di Buccinasco (nella foto), intervenuta sul luogo dell’incidente insieme ai tecnici di Ats. Dopo i primi accertamenti e rilievi, risultano indagati i due soci della ditta che si occupa di coperture e impermeabilizzazione di tetti, proprio quello che stava svolgendo il 22enne, per lesioni colpose. Il capannone è in affitto alla ditta Titanium, che a sua volta è affittato da Rhenus, azienda leader di logistica, che paga lo stabile al proprietario, un’altra azienda. A chiamare la ditta di coperture è stata quindi la Titanium che si è avvalsa dell’impresa dove lavorava il giovane. Gli approfondimenti degli agenti hanno scoperto anche che il lavoratore non risultava assunto regolarmente, quindi gli accertamenti sono concentrati anche sull’impresa dove era impiegato il giovane operaio. Le indagini proseguono anche sull’uso dei dispositivi di protezione: lavorando a quell’altezza dovevano essere obbligatori e conformi alla legge. Anche su questo aspetto si stanno direzionando i controlli degli agenti di Buccinasco, per ricostruire ogni dettaglio dell’infortunio sul lavoro, comprendere l’inquadramento dell’operaio, capire la causa dell’incidente (se possa trattarsi di errore umano o di mancanza di adeguata sicurezza nello svolgimento dell’intervento) e individuare tutte le responsabilità. "Ringrazio la polizia locale per le attente indagini che chiariranno ogni dettaglio – commenta il sindaco Rino Pruiti –. La sicurezza sul lavoro è fondamentale: continueremo e intensificheremo i controlli nelle attività e nei cantieri, per garantire massima sicurezza e legalità". Fra.Gri.