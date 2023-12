Milano, infettivologo molestava le pazienti più vulnerabili: sarà giudicato con rito abbreviato

Ha chiesto l’abbreviato, formula che consente lo sconto di un terzo della pena, Marco D’Annunzio, il medico posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver abusato di almeno sei pazienti. Il medico lavorava al centro CRH-MTS di viale Jenner, una struttura che fa parte dell’Agenzia di tutela della salute di Milano: per gli inquirenti della Procura potrebbero esserci più vittime.

"Ho chiuso gli occhi e mi sono estraniata per difendermi": aveva raccontato una delle testimonianze rilasciata dalle vittime del medico. In un caso il medico avrebbe chiesto a una delle vittime di dargli del tu e le avrebbe proposto: "Un ripasso approfondito di tutto lo scibile sul sesso e affini". Una volta le avrebbe anche chiesto di festeggiare quando sarebbe guarita.

La ragazza gli avrebbe lasciato il numero di cellulare, convinta di poter ricevere da lui un aiuto medico. Consigli che però, come ha scritto il giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza di custodia, erano perlopiù in ambito sessuale. È stata poi lei che a dicembre ha deciso di denunciare dando così inizio alle indagini.

Dai verbali delle vittime, riportati nell’ordinanza cautelare del gip Giulio Fanales, era già emerso che le giovani, “indebolite” dai problemi di salute che volevano solo risolvere, erano spaventate, intimorite dall’atteggiamento del medico, che le sottoponeva a violenze fisiche e verbali giustificandole come parte del suo lavoro.

Una ragazza aveva raccontato che D’Annunzio, prima degli abusi le diceva: "la gestione dell’ansia è connessa a tutto il vissuto dell’esperienza sessuale". Un’altra ragazza era salita sulla propria bici ed era fuggita dal centro “pedalando a più non posso per non essere raggiunta da lui”, aveva fatto mettere a verbale.