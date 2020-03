Milano, 6 marzo 2020 - In piena emergenza coronavirus, Regione Lombardia ha chiesto di anticipare le lauree per avere immediatamente a disposizione e immettere nel sistema nuovi infermieri. Tra questi c’è Leila Bkhout, 22 anni, origini marocchine, con la tesi dal titolo "Compassionate care nell’assistenza infermieristica alle persone anziane: la chiave del prendersi cura".

Cosa l’ha portata a decidere di laurearsi in anticipo e cosa pensa di questo appello?

"Ho già terminato la tesi, non avrebbe avuto alcun senso rimandare. Inoltre la situazione mi ha portato a decidere di farlo. Nella mia tesi affronto il tema degli anziani e delle difficoltà che hanno quotidianamente

Sinceramente appena ce l’hanno detto, mi sono chiesto cosa sarebbe cambiato tra marzo e aprile e ovviamente la risposta poi me la sono data da sola".

Si sente una eroina?

"No, sto facendo solo quello per cui ho studiato e amo, sono pronta a tutto".

La sua testi si di cosa parla?

"Tratta dell’approccio relazionale tra infermiere e anziano. Ho voluto proporre una visione che considera il paziente non solo per la sua patologia ma in quanto essere umano fragile".

Risponderà alla chiamata di solidarietà?

"Sì, in questi 3 anni mi sono resa conto che questo è il lavoro della mia vita, mi piacerebbe mettermi all’opera il prima possibile. Sarebbe stato comunque così a prescindere dall’emergenza".

Cose le piace della sua professione?

"L’infermiere c’è sempre, di giorno e di notte. È un punto di riferimento per il paziente. La cosa che amo è il legame che si instaura con le persone con il passare del tempo: posso aiutare concretamente".

Ha paura del coronavirus?

"Io sto cercando di vivere la mia vita serenamente, prendendo anche metro e treno, l’importante è lavarsi sempre le mani. I virus purtroppo ci sono da sempre, non è comunque da sottovalutare la situazione. È comunque fondamentale prendere le giuste precauzioni".

Qual è il suo sogno?

"Tra 10 anni spero di essere una brava infermiera e di onorare questo ruolo aiutando tante persone. Vivere bene facendo quello che mi piace".

Per l’esame è tranquilla?

"Stiamo ancora attendendo disposizioni precise su come avverrà, questo mi spaventa un po’. Spero di esserne all’altezza. Non sappiamo come ci daranno l’abilitazione".

