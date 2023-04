Indagini e arresti Il futuro del polo ora è da costruire

Un passato turbolento, l’inchiesta sulla bonifica, gli arresti - e ora il nuovo percorso - ma il futuro del vecchio polo chimico alle porte di Milano è tutto da costruire.

La Regione cerca compratori per il Sito inquinato di interesse nazionale (800mila metri in tutto) che il 14 gennaio 2016 dopo che fu messo in sicurezza in emergenza, passò in parte fra le sue proprietà, si tratta esattamente di una porzione di 320mila metri quadrati, la seconda vita dell’area, che comincerà con l’arrivo di un acquirente, insisterà su 270mila dei quali. Il valore dell’area stimato dall’Agenzia delle Entrate è 58,95 euro al metro quadro considerato il terreno risanato.

"Tutte le proposte ritenute in linea con la manifestazioni di interesse saranno valutate con Pioltello e Rodano, anche per altre considerazione in merito", conferma Ruggero Invernizzi, sottosegretario alla Presidenza di Palazzo Lombardia.

Bar.Cal.