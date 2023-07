Incontro tra il Comune e i tassisti: al centro il nodo delle nuove licenze

L’incontro era in calendario da tempo, ennesima tappa di un percorso avviato da Comune e tassisti per cercare insieme soluzioni in grado di migliorare un servizio pubblico da sempre sulla bocca di tutti e che negli ultimi mesi ha mostrato evidenti lacune, soprattutto nelle ore serali e nei weekend. Tuttavia, i discorsi su riduzione turni e potenziamento delle collaborazioni familiari (solo 28 le domande arrivate) sono stati superati in un amen dalle frasi pronunciate una settimana fa dal sindaco Giuseppe Sala, che hanno impresso un’inattesa accelerazione e inserito nella discussione due parole da sempre indigeste per i conducenti di auto bianche e che finora erano sempre rimaste (non a caso e accuratamente) sullo sfondo: nuove licenze. "Se dovessimo valutare il bisogno in un migliaio, non sbaglieremmo di tanto. Non si risolve il problema con 100 o 200 auto in più: in una città come Milano non si vedrebbero alla fine", la dichiarazione di Sala, che ha preannunciato che a breve la richiesta di autorizzazione verrà inoltrata alla Regione.

Il giorno dopo, il sindaco ha precisato: "Il tema è trovare una soluzione, ragioniamoci. Non è matematica, può essere una trattativa, però che ne servano di più credo che tutti voi possiate condividerlo". Come dire: non è affatto detto che sia mille la base di partenza di una complicata trattativa. Certo, quel numero è rimasto nella testa dei tassisti, che oggi pomeriggio si aspettano di sentirselo ripetere pure dall’assessora Arianna Censi e dai dirigenti del settore Mobilità di Palazzo Marino nel corso dell’incontro delle 14 nella sede del Municipio 4. "In base a quali dati il sindaco ha tirato fuori quel numero?", si domanda (e domanderà) il delegato Uiltrasporti Silla Mattiazzi. Si andrà allo scontro? Difficile da prevedere. Di sicuro, i rappresentanti della categoria elencheranno agli interlocutori tutto ciò che, dal loro punto di vista, non funziona sul fronte viabilità in città: dalle corsie preferenziali che mancano alle piste ciclabili che aumentano, dai cantieri stradali e del metrò alla cancellazione di diversi posteggi (ultimi al Niguarda e in corso Monforte).

Criticità che i padroncini imputano all’amministrazione e che a loro giudizio incidono in maniera determinante sui disservizi lamentati dagli utenti. In ogni caso, l’impressione della vigilia è che, al netto di quello che succederà nelle prossime ore, l’aumento delle licenze non sia più rinviabile, a vent’anni esatti dall’iniezione di 228 nuove autorizzazioni strappate da Albertini.

Nicola Palma