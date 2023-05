Incontro pubblico sull’ex Galbani: "Piano pilotato dal privato"

Progetto ex Galbani, approvazione definitiva entro l’estate e l’altra sera faccia a faccia a Palazzo Trivulzio, "confrontiamoci". Protagonisti della serata promossa dal Pd l’assessore all’Urbanistica Lino Ladini, invitato a riepilogare il piano, e il professionista Marco Paiardi, "mente" delle decine di osservazioni tecniche presentate dal gruppo del Partito democratico. Progetto, numeri, e criticità. Una su tutte, per l’esperto Pd: "Questo è un piano pilotato dal privato. Il peccato originale è qui". Un pubblico foltissimo ha assistito all’incontro che, organizzato dal partito di minoranza, interrompe un lungo silenzio sull’iter in corso per il più importante piano urbanistico della Melzo degli ultimi vent’anni. All’assessore Ladini il compito di illustrare nelle linee generali il progetto, già noto, per l’area dismessa in centro e quella decentrata delle porcilaie. Importanti i numeri degli oneri e degli standard, soprattutto in opere: quasi 6 milioni di euro.

Il futuro: "In previsione saranno realizzati 500 nuovi appartamenti, circa 1200 nuovi residenti, molte giovani coppie. Un volano: Melzo, a livello demografico, è ferma al 1971". L’ipotesi, quella di un introito futuro da trecentomila euro l’anno. Ma così Paiardi, assessore a Melzo negli anni Novanta, oggi tornato sulla scena politica. "Il vecchio piano di recupero - la premessa - fu pubblico ed elaborato da luminari. Oggi l’iniziativa privata condiziona. Nemmeno l’istruttoria è stata così meticolosa: siamo stati noi a segnalare, nel corso della prima pubblicazione, la mancanza di alcuni allegati, salvando il procedimento". I temi controversi. Il commercio: "Il supermercato alle porcilaie produrrà grande sofferenza agli operatori locali"; l’assetto urbanistico dell’area Molgora, "assolutamente irrazionale"; e ancora una volta la destinazione degli oneri, "in opere pubbliche di cui non è chiara l’utilità".

Monica Autunno