Milano, 12 febbraio 2020 - C’è chi viaggia sui monopattini a noleggio in due, chi fa la posizione della gru, come Daniel San nel film "Karate Kid", chi parcheggia senza alcun rispetto e chi trasgredisce il divieto di andare in Galleria Vittorio Emanuele II. Le tavolette elettriche in sharing sono tornate in servizio dal 2 febbraio, dopo che il Tar della Lombardia ha rigettato la richiesta di sospensiva presentata da Lime, una delle escluse dal bando del Comune di ottobre che ha selezionato alla fine tre società, Helbiz Italia, Wind Mobilità e Bit Mobility, con la concessione di 2.250 licenze. Non mancano i problemi anche se la situazione non è paragonabile a quella in vigore prima dello stop deciso dal Comune il 14 agosto quando i monopattini si vedevano sfrecciare anche sui marciapiedi.

Il primo problema è quello normativo: il Comune, da noi interpellato, parla di una situazione "magmatica". Infatti un recente emendamento presentato dal senatore di Italia Viva, Eugenio Comincini, equipara i mezzi elettrici alle biciclette. La conseguenza è che possono circolare nelle strade dove viaggiano le due ruote e non solo nelle zone pedonali, ciclabili e zone 30. Ieri sono emerse ulteriori novità che entreranno nel Milleproroghe, il cui via libera della Camera è previsto per la settimana prossima con la fiducia. Per i dispositivi di micromobilità elettrica in sharing a Milano valgono però ancora allo stesso tempo le regole del bando di ottobre. Oltre al fatto che tutti i veicoli devono essere dotati di luci e limitatori di velocità, si prevede che i monopattini possano sostare "esclusivamente" negli stalli di sosta dedicati alle biciclette o a lato strada. "Nella Cerchia dei Navigli, dove non esiste sosta libera, i monopattini potranno attivare e chiudere il noleggio solo in uno degli oltre 4.300 stalli" precisa una nota del Comune. In totale sono oltre 32mila gli stalli in tutta la città. In piazza Meda però il parcheggio è diventato “selvaggio” con tre tavolette infilate fra le altre due ruote: una è a terra. Più grave – e non consentito - è il malcostume di salire in due sul mezzo: abbiamo pizzicato dei ragazzi in via Dante e in via Torino. Lungo la Darsena il passeggero di un adulto era un minorenne. Difficilmente ammissibile procedere con una gamba alzata come fa un ragazzo sul pavè di via Torino. Vietato anche percorrere coi monopattini il Salotto dei Milanesi ma c’è chi lo fa ugualmente.