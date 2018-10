Milano, 23 ottobre 2018 - Grave incidente, verso le 13.20, in via Principe Eugenio, zona Ghisolfa. Un uomo di 86 anni è andato a sbattare con la propria auto contro a un box, probabilmente, a causa di un malore. Sul posto sono accorse un'ambulanza e un'automedica del 118. L'anziano è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Allertati di quanto accaduto anche carabinieri e vigili del fuoco.

