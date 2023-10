Incidente a Milano, taxi si ribalta nella notte in via Francesco Sforza: tre persone ferite

Intorno a mezzanotte di mercoledì tre persone sono rimaste ferite in un incidente a bordo di un taxi in via Francesco Sforza, nel centro di Milano. Non sono chiare le dinamiche del fatto, ma il mezzo si è ribaltato. Né l’autista né i passeggeri sono rimasti feriti in modo grave.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza e tutti gli individui coinvolti sono stati trasportati agli ospedali Fatebenfratelli e Policlinico per alcune lesioni. La polizia locale ha raggiunto via Francesco Sforza per accertare le cause dell’incidente, nel quali non ci sarebbero altri mezzi coinvolti al di fuori del taxi.