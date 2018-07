Milano, 22 luglio 2018 - Gli amici si guardano spaventati. Qualcuno piange, un altro si attacca al telefono per avvisare i genitori. «Vedrai che ce la farà, adesso lo portano in ospedale e lo rimettono subito in piedi», dice una ragazza al più piccolo della comitiva, in lacrime. Sono da poco passate le 19 di ieri, siamo all’incrocio tra piazza Oberdan e via Vittorio Veneto, a due passi dai Bastioni di Porta Venezia. C’è una 500 bianca con il parabrezza quasi sfondato sul lato sinistro: il conducente, poco più che ventenne, ha la testa tra le mani, fatica a parlare con gli agenti della polizia locale, è ancora sotto choc per quanto successo qualche minuto prima (dopo aver riferito la sua versione verrà accompagnato al Fatebenefratelli). Poco lontano, i sanitari del 118 stanno soccorrendo il 17enne travolto dall’utilitaria e sbalzato con violenza prima contro un totem pubblicitario e poi sul marciapiedi: viene caricato in ambulanza e trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda; nell’impatto ha riportato diversi traumi, anche alla testa.

La dinamica è ancora in fase d’accertamento, ma una cosa pare certa al momento: in quel punto non ci sono attraversamenti pedonali (il più vicino è a diverse decine di metri di distanza), quindi è probabile che il 17enne sia sbucato all’improvviso tra le macchine in sosta per attraversare la strada insieme agli amici. Gli approfondimenti sul caso sono affidati ai ghisa del Radiomobile, che hanno lavorato fino a notte per ricostruire con esattezza l’accaduto. Un aiuto fondamentale potrebbe arrivare, come spesso succede in queste occasioni, dalle immagini registrate dalle tante telecamere di videosorveglianza installate nella zona di Porta Venezia, nonché dalle testimonianze dei presenti: con il 17enne c’erano, come detto, altri ragazzi, circa una decina; e pure nella 500 c’erano probabilmente altri due giovani insieme al conducente. Resta da capire, infine, a che velocità stesse viaggiando il veicolo, in un tratto molto stretto e con visibilità ridotta dalle tante macchine posteggiate. Al di là delle responsabilità dell’incidente, al momento la priorità resta lo stato di salute del 17enne travolto: ricoverato in codice rosso al Niguarda, la speranza è possa riprendersi al più presto senza riportare conseguenze permanenti.