Milano, si scontra con una moto e non si ferma a prestare soccorso: caccia all’auto pirata

Polizia locale sul luogo dell'incidente (foto d'archivio)

Milano, 16 marzo 2023 – Un motociclista di 43 anni è ricoverato in ospedale in seguito a un incidente con un'auto il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso, la notte scorsa a

Milano.

E’ successo intorno all'una e mezzo in piazza Greco. L'uomo è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli del capoluogo lombardo, fortunatamente non in pericolo di vita, mentre le ricerche dell'auto pirata sono affidate agli agenti della Polizia locale di Milano.