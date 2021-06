Segrate (Milano) - 13 giugno 2021 – Un violento schianto alla rotatoria dell’aeroporto, in territorio di Segrate, poco prima dell’imbocco con viale Forlanini, è costato la vita a un motociclista di 51 anni, M. L., residente a Melzo. E’ successo ieri sera, poco prima delle 23. Per cause ancora in fase di accertamento l’uomo, alla guida di una moto da strada, si è scontrato con una C3. Dopo l’impatto, l’auto è carambolata al di là di un’aiuola dividi-traffico e ha colpito un altro veicolo; il motociclista invece è stato sbalzato di sella. Tre persone nel complesso hanno avuto bisogno di cure mediche, in parte sul posto in parte in ospedale. Il più grave, il 51enne, è arrivato al San Raffaele in condizioni già disperate ed è deceduto subito dopo il ricovero. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri della Compagnia di San Donato, intervenuti per i rilievi.

