Milano, 5 luglio 2019 - Incidente questa notte in piazza Ovidio. Muore artista del coro della Scala. L’incidente, avvenuto alle due di questa notte in piazza Ovidio, ha coinvolto un autoarticolato e una moto Honda Hornet. Dalle prime ricostruzioni della Polizia Locale sembra che l’autoarticolato, guidato da un italiano di 58 anni, proveniente da via Mecenate, stesse girando a sinistra quando si è scontrato con la moto che proveniva da via Marco Bruto. L’impatto è stato fortissimo, e nonostante i tentativi dell’automedica di rianimare il motociclista, l’uomo Giuseppe Bellanca, cantante del Coro della Scala di 48 anni è deceduto sul posto.

