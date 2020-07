Milano, 18 luglio 2020 - «È andata dritta contro il furgone, come se non l’avesse visto arrivare". La botta è stata terribile: la donna in monopattino, che abita vicino al luogo dell’incidente e che probabilmente era appena uscita di casa, ha sbattuto contro la fiancata destra dell’Iveco, per poi essere risucchiata sotto le ruote. Drammatico incidente ieri mattina in zona Gioia a Milano, il più grave registrato finora in città dopo il boom delle tavolette elettriche, alimentato negli ultimi mesi anche dagli incentivi all’acquisto di mezzi ecologici (bonus del 60% del valore d’acquisto fino a un massimo di 500 euro) varati dal Governo col decreto Rilancio.

La trentunenne, che stava viaggiando su un monopattino di sua proprietà (e non preso in sharing), è stata portata al Niguarda ed è finita subito in sala operatoria per un delicato intervento chirurgico: le sue condizioni restano critiche e la prognosi riservata, soprattutto per i traumi alla testa riportati prima nell’impatto con la parte anteriore dell’autocarro e poi con l’asfalto. Il conducente dell’Iveco, un quarantaquattrenne italiano, si è subito fermato per soccorrerla e chiamare il 112. L’incidente è avvenuto all’angolo tra via Braga e via Edolo, e la dinamica ricostruita nei primi minuti dagli agenti della polizia locale sembra abbastanza chiara: il furgone arrivava da destra e aveva la precedenza all’incrocio (senza semaforo), quindi il monopattino avrebbe dovuto fermarsi e lasciare strada.

L’incidente ha subito riacceso il dibattito su questo nuovo mezzo di spostamento che si sta diffondendo sempre di più in Italia, e in particolare a Milano, dove l’amministrazione comunale ha avviato già a fine 2019 la sperimentazione del servizio a noleggio (dopo una falsa partenza bocciata dal Tar in estate), potenziando di recente la flotta con l’arrivo di altri 750 mezzi dell’operatore Dott: "Stiamo puntando ad avere a luglio 6mila monopattini in sharing in città – ha detto l’assessore alla Mobilità Marco Granelli lo scorso 26 giugno –. In queste settimane, l’utilizzo dei monopattini è aumentato del 18-20% rispetto alla fase pre Covid". L’esponente della Giunta Sala ha poi aggiunto: "Chiediamo ai cittadini attenzione e di seguire bene le regole della strada, non bisogna scherzare, per la sicurezza di tutti. Non si deve andare in due".

Un invito alla prudenza condiviso anche dagli agenti della polizia locale, che ogni giorno sanzionano decine di violazioni da parte dei conducenti di monopattini, segway e hoverboard: in due su un mezzo ("Soprattutto i più giovani", fa notare il segretario regionale del sindacato Sulpl Daniele Vincini), genitori che trasportano i figli senza alcuna protezione e pericolose manovre contromano. Dal primo marzo 2020, i monopattini sono stati equiparati nel Codice della Strada alle biciclette, quindi gli amanti della tavoletta elettrica devono rispettare le stesse regole dei ciclisti: non si può andare sul marciapiedi e non si può procedere nel senso opposto a quello di marcia degli altri veicoli; tra i 14 e i 18 anni d’età, inoltre, è obbligatorio l’utilizzo del casco. Già, il casco: la trentunenne finita ieri mattina in ospedale non lo indossava.

«Sino a quando la circolazione dei monopattini elettrici non sarà regolamentata con norme che prevedano anche l’obbligo per tutti di utilizzare protezioni, come il casco, non inserirò la possibilità di acquistare questi dispositivi nei prossimi bandi regionali", ha chiarito l’assessore lombardo alla Sicurezza Riccardo De Corato. "Se il Governo non interverrà per introdurre regole precise a tutela della salute degli utilizzatori e della sicurezza stradale, avvieremo un’azione per chiedere il sequestro cautelare di tutti i monopattini elettrici circolanti in Italia", l’ultimatum del Codacons.