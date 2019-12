Milano, 18 dicembre 2019 - Incidente sul lavoro stamattina, intorno alle 12.30, in un cantiere di via Andrea del Sarto, a Milano. Un operaio di 37 anni è precipitato da un'impalcatura facendo un volo di oltre sette metri. Le sue condizioni sono gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze e automedica, oltre a vigili del fuoco e agenti di polizia. L'uomo, soccorso subito dopo la caduta, è stato trasportato in ospedale in condizioni molto serie. Resta da ricostruire le cause dell'incidente e se siano state adottate tutte le misure per perevenie infortuni.

